“Дуже велика загроза”: екстрасенс попередив про “помсту” від Росії

Володимир Путін / © ТСН.ua

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Екстрасенс Роман Завидовський, проаналізувавши розклад на картах Таро та циганській колоді, попередив про «помсту» від Росії.

За його словами, цього тижня в Україні підвищений ризик атак. Він розповів, де можливі удари.

«Найбільше мені карти показували потенційні удари саме по центральних регіонах України. Також південні регіони і деякі західні регіони знаходяться в підвищеній зоні ризику ударів та атак цього тижня.

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Я думаю, що враховуючи те, що відбулося 1 червня, зараз може готуватися якась дуже серйозна атака, дуже серйозний удар. Мені випадало багато карт розорення, карти бідності мені падали. Можливо, будуть удари по об’єктах інфраструктури, можливо, будуть намагатися спричинити новий блекаут. Не виключено», — каже екстрасенс.

Він також розповів, що йому випала карта бідності. Завидовський пояснює: це може означати і удари по важливих енергоносіях та об’єктах інфраструктури.

«Плюс підвищені загрози ударів та атак у великих містах, плюс карти сепаратизму. Тому я хочу сказати, що цей тиждень може бути навіть небезпечніший, ніж попередній тиждень», — каже екстрасенс.

Водночас, за його словами, удар «Орєшніком», яким лякають пропагандисти, малоймовірний.

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«Вони ще ядеркою грозяться, але це взагалі за гранню чогось реального і нереального. Карти цього не показали. Однак це не означає, що не існує іншого — дронів, МІГів, БПЛА», — зазначив Завидовський.

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