Росія під ударом СБУ: екстрасенс попередив про наслідки для України

Війна в Україні / © ТСН

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Російські пропагандисти погрожують ядерною зброєю і «Орєшніком» у відповідь на спецоперацію СБУ під кодовою назвою «Павутина» зі знищення стратегічної авіації РФ.

Екстрасенс Роман Завидовський, проаналізувавши розклад на картах Таро та циганській колоді, зробив прогноз, на яку «помсту» здатна Росія.

За його словами, результат цієї спецоперації матиме більше позитиву, ніж негативу.

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«Карта мислителя, карта думок та планів — нові плани, нові стратегічні думки, нові якісь організаційні моменти. Це хороша карта. Чим це обернеться для України? Карта грошей. Прекрасна карта. Україну будуть ще більше підсилювати, допомагати фінансово-збройно. Я думаю, що це будуть країни-союзники», — каже екстрасенс.

Єдина негативна карта, яка випала — карта відчаю. Вона, за словами Завидовського, попереджає про можливі атаки та провокації.

«Знову ж таки, сепаратизм всередині країни. Тобто зараз після цієї події, я думаю, що російські спецслужби почнуть набагато активніше вербувати українців задля того, щоб створювати теракти внутрішні. Тобто не такі, що там РФ літаками та дронами полетіла і почала бомбити. А от саме внутрішній, саме сепаратизм. Будьте обережні з людьми, які вас оточують, будьте обережні в людних місцях. Зараз особливо це дуже важливо», — каже екстрасенс.

На картах Таро випала башта 16 аркан, яку Завидовський охарактеризував як карту руйнацій.

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«Будуть бомбити. Будуть бомбити досить жостко та нещадно. Лицар кубків — карта сильного чоловіка, і четвірка жезлів — карта сили та успіху. Дивіться, дві карти негативні, внутрішній сепаратизм та теракти. Але це вже і так ясно, це вже так є, і СБУ, я думаю, будуть над тими сепаратистами працювати добре. Наша задача, як простих цивільних, їм допомагати в цьому, сприяти», — каже екстрасенс.

Він підкреслив, що карти показали більше позитивних моментів, ніж негативних.

«Карта грошей, карта мислителя, лицар кубків, пряма позиція, четвірка жезлів — це все дуже хороші карти.Одна третя — це негатив. Але дві треті — це позитив. Тому я хочу сказати, що результат цієї спецоперації матиме більше позитиву, ніж негативу. І матиме більше хороших моментів. Але знову ж таки, закликаю всім, треба бути максимально обережним. Неважливо, де ви знаходитеся, в якому місті. Чи це Харків, чи це Тернопіль, чи це Львів. Небезпек багато», — каже Завидовський.

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