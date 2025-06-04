Россия под ударом СБУ: экстрасенс предупредил о последствиях для Украины

Война в Украине / © ТСН

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Российские пропагандисты угрожают ядерным оружием и «Орешником» в ответ на спецоперацию СБУ под кодовым названием «Паутина» по уничтожению стратегической авиации РФ.

Экстрасенс Роман Завидовский, проанализировав расписание на картах Таро и цыганской колоде, сделал прогноз, на какую месть способна Россия.

По его словам, результат этой спецоперации будет иметь больше позитива, чем негатива.

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«Карта мыслителя, карта мыслей и планов — новые планы, новые стратегические мнения, новые организационные моменты. Это хорошая карта. Чем это обернется для Украины? Карта денег. Красивая карта. Украину будут еще больше усиливать, помогать финансово, оружеем. Я думаю, что это будут страны-союзники», — говорит экстрасенс.

Единственная выпавшая отрицательная карта — карта отчаяния. Она, по словам Завидовского, предупреждает о возможных атаках и провокациях.

«Опять же, сепаратизм внутри страны. То есть, сейчас после этого события, я думаю, что российские спецслужбы начнут гораздо активнее вербовать украинцев для того, чтобы создавать теракты внутренние. То есть не такие, что там РФ на самолетах и дронах полетела и начала бомбить. А вот именно внутренний, именно сепаратизм. Будьте осторожны с окружающими людьми, будьте осторожны в людных местах. Сейчас это особенно важно», — говорит экстрасенс.

На картах Таро выпала башня в 16 аркан, которую Завидовский охарактеризовал как карту разрушений.

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«Будут бомбить. Будут бомбить довольно жестко и беспощадно. Рыцарь кубков — карта сильного мужчины, и четверка жезлов — карта силы и успеха. Смотрите две карты отрицательные, внутренний сепаратизм и теракты. Но это уже и так ясно, это уже есть, и СБУ, я думаю, будут над теми сепаратистами работать хорошо. Наша задача как простых гражданских им помогать в этом, способствовать», — говорит экстрасенс.

Он подчеркнул, что карты показали больше положительных моментов, чем отрицательных.

«Карта денег, карта мыслителя, рыцарь кубков, прямая позиция, четверка жезлов — это все очень хорошие карты. Одна третья — это негатив. Но две третьи — это позитив. Поэтому я хочу сказать, что результат этой спецоперации будет иметь больше позитива, чем негатива. И будет больше хороших моментов. Но опять же, призываю всем, нужно быть максимально осторожным. Неважно, где вы находитесь в каком городе. То ли это Харьков, то ли это Тернополь, то ли это Львов. Опасностей много», — говорит Завидовский.

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