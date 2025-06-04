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Безпілотники атакували Курську область (відео)
Невідомі безпілотники спричинили вибухи та пожежу в Рильському районі, деталі з’ясовуються.
Невідомі безпілотники атакували Курську область Росії у ніч проти 4 червня. Очевидці зняли на відео польоти дронів, звуки стрілянини та пожежу.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Російські пабліки стверджують, що це начебто українці атакували безпілотниками Рильський район Курської області.
Місцеві жителі розповіли, що близько 23:00 чули кілька вибухів у районі Рильська та села Крупець. У районі одного із житлових будинків виникла пожежа.
Своєю чергою російське Міністерство оборони стверджує, що протягом ночі на Курщині були знищені два начебто українські БпЛА літакового типу.
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України влаштувала у Росії спецоперацію «Павутина», в межах якоїатакувала дронами чотири аеродроми з військовими літаками — «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати ворога склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.
А 3 червня СБУ двічі за день атакувала Кримський міст. Біля цієї незаконної споруди були зафіксовані вибухи.