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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Безпілотники атакували Курську область (відео)

Невідомі безпілотники спричинили вибухи та пожежу в Рильському районі, деталі з’ясовуються.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами по території Росії

Атака дронами по території Росії / © ТСН.ua

Невідомі безпілотники атакували Курську область Росії у ніч проти 4 червня. Очевидці зняли на відео польоти дронів, звуки стрілянини та пожежу.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Російські пабліки стверджують, що це начебто українці атакували безпілотниками Рильський район Курської області.

Місцеві жителі розповіли, що близько 23:00 чули кілька вибухів у районі Рильська та села Крупець. У районі одного із житлових будинків виникла пожежа.

Своєю чергою російське Міністерство оборони стверджує, що протягом ночі на Курщині були знищені два начебто українські БпЛА літакового типу.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України влаштувала у Росії спецоперацію «Павутина», в межах якоїатакувала дронами чотири аеродроми з військовими літаками — «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати ворога склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

А 3 червня СБУ двічі за день атакувала Кримський міст. Біля цієї незаконної споруди були зафіксовані вибухи.

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