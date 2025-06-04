- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1313
- Время на прочтение
- 1 мин
Беспилотники атаковали Курскую область (видео)
Неизвестные беспилотники вызвали взрывы и пожар в Рыльском районе, детали выясняются.
Неизвестные беспилотники атаковали Курскую область России в ночь на 4 июня. Очевидцы сняли на видео полеты дронов, звуки стрельбы и пожар.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Российские паблики утверждают, что это якобы украинцы атаковали беспилотниками Рыльский район Курской области.
Местные жители рассказали, что около 23:00 слышали несколько взрывов в районе Рыльска и села Крупец. В районе одного из жилых домов возник пожар.
В свою очередь российское Министерство обороны утверждает, что в течение ночи на Курщине были уничтожены два якобы украинских БпЛА самолетного типа.
Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины устроила в России спецоперацию «Паутина», в рамках которой атаковала дронами четыре аэродрома с военными самолетами — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». По данным Генштаба ВСУ, общие потери врага составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.
А 3 июня СБУ дважды за день атаковала Крымский мост. Возле этого незаконного сооружения были зафиксированы взрывы.