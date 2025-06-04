"Очень большая угроза": экстрасенс предупредил о "мести" от России

Владимир Путин / © ТСН.ua

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Экстрасенс Роман Завидовский, проанализировав расклад на картах Таро и цыганской колоде, предупредил о «мести» от России.

По его словам, на этой неделе в Украине повышен риск атак. Он рассказал, где возможны удары.

«Больше всего мне карты показывали потенциальные удары именно по центральным регионам Украины. Также южные и некоторые западные регионы находятся в повышенной зоне риска ударов и атак на этой неделе. Я думаю, что учитывая то, что произошло 1 июня, сейчас может готовиться какая-нибудь очень серьезная атака, очень серьезный удар. Мне приходило много карт разорения, карты бедности мне падали. Возможно, будут удары по объектам инфраструктуры, возможно, будут пытаться устроить новый блекаут. Не исключено», — говорит экстрасенс.

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Он рассказал, что ему выпала карта бедности. Завидовский объясняет: это может означать и удары по важным энергоносителям и объектам инфраструктуры.

«Плюс повышенные угрозы ударов и атак в больших городах плюс карты сепаратизма. Поэтому я хочу сказать, что эта неделя может быть даже опаснее предыдущей недели», — говорит экстрасенс.

В то же время, по его словам, удар «Орешником», которым пугают пропагандисты, маловероятен.

«Они еще ядеркой грозятся, но это вообще за гранью чего-то реального и нереального. Карты этого не показали. Однако это не означает, что нет другого — дронов, МИГов, БПЛА», — отметил Завидовский.

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