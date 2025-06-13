Евросоюз принял решение о временной защите украинцев

Украинские беженцы / © ТСН.ua

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Европейский Союз принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Это решение, поддержанное всеми странами-членами, обеспечит стабильность более 4 миллионов украинцев, искавших убежища от российской агрессии.

Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Солидарность и долгосрочные планы

«Пока Россия продолжает терроризировать украинское мирное население, ЕС продолжает проявлять свою солидарность с украинским народом», — заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк, страна которого председательствует в ЕС.

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Он добавил, что Евросоюз продолжит защищать миллионы украинских беженцев еще на год. Семоняк также отметил, что польское председательство инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты после достижения справедливого мира в Украине.

«В ближайшее время мы будем работать над общими решениями для всего ЕС в этой сфере, в частности, в контексте возвращения в Украину», — подчеркнул он.

Преимущества системы и ее продление

С марта 2022 года ЕС предоставляет убежище украинским беженцам на основе Директивы о временной защите, что позволяет избежать индивидуальной подачи заявлений в убежище и уменьшает нагрузку на национальные системы.

Продление этого механизма до марта 2027 является четким сигналом для перемещенных лиц из Украины, что им не нужно подавать заявление о предоставлении убежища. Важно, что продолжение не изменяет условия первоначального решения 2022 года в отношении категорий лиц, на которых распространяется защита, или их прав.

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Напомним, около 4,3 миллиона граждан Украины получили статус временной защиты. Еврокомиссия уже несколько раз продлевала его, а на этой неделе предложила продлить до марта 2027 года. Однако этот статус создает все больше проблем, и ЕС активно ищет альтернативные решения.

Кроме того, ЕС начал подготовку к новому этапу — возвращение украинцев домой после завершения войны. Сейчас в странах ЕС проживает около 4,3 миллиона украинцев, большинство — в Польше, Германии и Чехии.