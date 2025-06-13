Євросоюз ухвалив рішення щодо тимчасового захисту українців

Українські біженці / © ТСН.ua

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Європейський Союз ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Це рішення, підтримане всіма країнами-членами, забезпечить стабільність для понад 4 мільйонів українців, які шукали притулку від російської агресії.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на Раду ЄС

Солідарність та довгострокові плани

«Поки Росія продовжує тероризувати українське мирне населення, ЄС продовжує виявляти свою солідарність з українським народом», — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк, країна якого головує в ЄС.

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Він додав, що Євросоюз продовжить надавати захист мільйонам українських біженців ще на рік. Семоняк також зазначив, що польське головування ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру в Україні.

«Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України», — підкреслив він.

Переваги системи та її продовження

З березня 2022 року ЄС надає притулок українським біженцям на основі Директиви про тимчасовий захист, що дозволяє уникнути індивідуального подання заяв на притулок і зменшує навантаження на національні системи.

Продовження цього механізму до березня 2027 року є чітким сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку. Важливо, що продовження не змінює умови початкового рішення 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється захист, або їхніх прав.

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Нагадаємо, Близько 4,3 мільйона громадян України отримали статус тимчасового захисту. Єврокомісія вже кілька разів продовжувала його, а цього тижня запропонувала продовжити до березня 2027 року. Проте цей статус створює дедалі більше проблем, і ЄС активно шукає альтернативні рішення.

Окрім цього, ЄС розпочав підготовку до нового етапу — повернення українців додому після завершення війни. Наразі у країнах ЄС проживає близько 4,3 мільйона українців, більшість — у Польщі, Німеччині та Чехії. Вони перебувають там відповідно до програми тимчасового захисту, що надає право на проживання та роботу в Євросоюзі.