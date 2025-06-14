В Україні 14 червня буде сильна магнітна буря

Магнітна буря. / © Associated Press

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У суботу, 14 червня, магнітна буря підвищиться до червоного рівня - до К-індексу 6. Це відповідає сильній активності Сонця.

Про це інформує Мeteoagent.

Зауважимо, що вже тиждень активність Сонця досить висока. Саме тому магнітні бурі були досить потужними.

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Сьогодні очікується пік геомагнітних збурень. Так, в Україні магнітосфера відчуватиме посилений шторм - збурення можуть бути помітні впродовж усього дня.

Магнітна буря. Фото: Мeteoagent.

Зазначимо, що всі прогнози вчених – попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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Нагадаємо, названо простий спосіб покращити розумові здібності.