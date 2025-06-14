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В Україні 14 червня буде сильна магнітна буря
Магнітні бурі здатні впливати на організм.
У суботу, 14 червня, магнітна буря підвищиться до червоного рівня - до К-індексу 6. Це відповідає сильній активності Сонця.
Про це інформує Мeteoagent.
Зауважимо, що вже тиждень активність Сонця досить висока. Саме тому магнітні бурі були досить потужними.
Сьогодні очікується пік геомагнітних збурень. Так, в Україні магнітосфера відчуватиме посилений шторм - збурення можуть бути помітні впродовж усього дня.
Зазначимо, що всі прогнози вчених – попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
Нагадаємо, названо простий спосіб покращити розумові здібності.