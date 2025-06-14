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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Иран пригрозил США, Британии и Франции: что известно

Иран предостерегает ряд стран от помощи Израилю.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Флаг Ирана.

Флаг Ирана. / © Reuters

Иран предостерег Великобританию, Соединенные Штаты Америки и Францию от помощи Израилю в прекращении иранских ударов по стране.

Об этом сообщают иранские государственные СМИ, пишет британский телеканал Sky News.

Тегеран заявил, что их военные будут атаковать корабли и базы этих стран в регионе, если они не отступят и помогут приостановить удары по Израилю.

Напомним, издание Axios со ссылкой на израильского и американского чиновника сообщило, что США помогали Израилю отражать баллистические ракеты Ирана. В частности, чиновник из Вашингтона отметил, что были задействованы системы американской противовоздушной обороны для защиты граждан и активов США в Израиле.

Иран обвинил США в поддержке атак Израиля. Именно поэтому, говорят иранские власти, дальнейшие переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной программе "бессмысленны" и не имеют смысла.

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