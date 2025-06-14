Жодних добрив: навіщо робити річну перерву на городі

Жодних добрив: навіщо робити річну перерву / © Associated Press

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Видання Martha Stewart розповіло, коли варто зупинитися, щоб зберегти здоров’я саду та забезпечити багатий урожай наступного сезону.

Добрива — це свого роду енергетичний коктейль для рослин: вони дають поживні речовини для росту, розвитку листя, квітів та плодів. Але у природі все має свій ритм. З настанням осені більшість рослин поступово переходять у стан спокою. Якщо в цей період продовжувати стимулювати ріст, то:

молоді пагони не встигнуть зміцніти до перших заморозків і загинуть;

рослина витратить зайву енергію перед зимівлею;

порушується природний цикл загартування перед холодами.

Особливо це стосується азотних добрив, які стимулюють зелений ріст. Саме тому важливо знати, коли зупинитися.

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Коли припиняти підживлення багаторічних рослин

Головне правило: після початку цвітіння — більше не підживлюємо.

Восени багаторічники поступово готуються до періоду спокою. Якщо продовжувати їх підживлювати — вони можуть піти у новий ріст і не встигнуть адаптуватися до холоду. Тож припиняйте підживлення багаторічників уже наприкінці літа чи одразу після основного періоду цвітіння.

Коли припиняти підживлення овочевих культур

Тут усе залежить від культури та тривалості її вегетації:

Швидкорослі (редиска, шпинат, салат): добрива вносять лише перед посівом або під час садіння.

Довготривалі культури (гарбузи, баклажани, помідори): удобрювати слід невеликими дозами під час росту. Зупиняйтеся за 2–3 тижні до збору врожаю.

Особливо обережно слід працювати з азотними добривами для пасльонових (помідори, перці, баклажани): надлишок азоту призведе до буйного листяного росту, але зменшить кількість плодів.

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Порада

для більшості овочів найкраще — додати добрива у ґрунт перед садінням;

після появи перших бутонів — зупинити азотні підживлення.

Коли зупиняти підживлення дерев і кущів

Більшість садових дерев та чагарників узагалі не потребують регулярного додаткового підживлення, якщо ростуть у якісному ґрунті. Їхня коренева система достатньо розвинена, щоб брати поживні речовини з того ж ґрунту, де росте газон чи квітник.

Загальні правила

Новопосаджені дерева: можна одноразово підживити під час садіння.

Плодові дерева: зупиняйте підживлення на початку літа, до закладки плодів.

Листяні дерева та кущі: не підгодовуйте у другій половині літа, щоб уникнути появи ніжних пагонів, які не встигнуть зміцніти до морозів.

Чи завжди потрібні добрива

Постійне підживлення актуальне лише для виснажених ґрунтів, поганої агротехніки чи екзотичних рослин, які складно адаптуються до вашого клімату.

Порада: перед використанням будь-яких добрив обов’язково перевіряйте склад ґрунту (наприклад, за допомогою тестів із садових центрів). Це допоможе уникнути надлишку чи дефіциту поживних речовин.

Основні ознаки, що час зупинитися

рослина відцвіла;

наближається кінець літа;

температура ночами знижується;

з’являються молоді, тендітні пагони восени.

Правильний графік підживлення — запорука здоров’я вашого саду. Не намагайтесь «нагодувати» рослину перед зимою. Натомість дайте їй можливість природно завершити сезон і закласти міцний фундамент для нового росту навесні.

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