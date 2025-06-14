ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
1 хв

Одягнулася з мамою в одному кольорі: принцеса Шарлотта сяяла в бірюзовій сукні на параді

Юна принцеса мала милий та чарівний вигляд, а також доповнила образ особливою деталлю, яка нагадувала про королеву Єлизавету II.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

10-річна принцеса Шарлотта традиційно з’явилася на параді Trooping The Colour — урочистому заході на честь офіційного дня народження британського монарха. Дівчинка з’явилася у ніжній сукні з короткими рукавами та маленьким бантиком на горловині.

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

На талії сукню Шарлотти прикрашав білий пояс. Образ юної принцеси доповнювали білі туфлі в стилі Мері Джейн, а також мила зачіска — її волосся було заплетене в два колоски і з’єднане ззаду бантиком у тон сукні.

Принцеса Кейт і її діти: Джордж, Шарлотта і Луї / © Getty Images

Принцеса Кейт і її діти: Джордж, Шарлотта і Луї / © Getty Images

Вбрання дівчинки чудово поєднувалося з сукнею її мами — принцеси Кейт — від бренду Catherine Walker.

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Також сукню Шарлотти прикрашав зворушливий аксесуар — маленька брошка у вигляді підкови, яку вона раніше вже одягала на прощання з королевою Єлизаветою II.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie