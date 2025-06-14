Одягнулася з мамою в одному кольорі: принцеса Шарлотта сяяла в бірюзовій сукні на параді

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

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10-річна принцеса Шарлотта традиційно з’явилася на параді Trooping The Colour — урочистому заході на честь офіційного дня народження британського монарха. Дівчинка з’явилася у ніжній сукні з короткими рукавами та маленьким бантиком на горловині.

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

На талії сукню Шарлотти прикрашав білий пояс. Образ юної принцеси доповнювали білі туфлі в стилі Мері Джейн, а також мила зачіска — її волосся було заплетене в два колоски і з’єднане ззаду бантиком у тон сукні.

Принцеса Кейт і її діти: Джордж, Шарлотта і Луї / © Getty Images

Вбрання дівчинки чудово поєднувалося з сукнею її мами — принцеси Кейт — від бренду Catherine Walker.

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Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Також сукню Шарлотти прикрашав зворушливий аксесуар — маленька брошка у вигляді підкови, яку вона раніше вже одягала на прощання з королевою Єлизаветою II.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images