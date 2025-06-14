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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Трампом

Украинская и американская команды работают над встречей лидеров.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая может состояться на полях саммита «Большой семерки» 15-17 июня в Канаде, все еще находится на этапе подготовки.

Об этом сообщил украинский президент во время встречи с журналистами.

«Обе команды работают, чтобы мы встретились», — сказал он.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недавнюю поездку украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко в Вашингтон первым важным шагом к этой встрече

Напомним, последняя встреча президентов Украины и США состоялась в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска. После нее Дональд Трамп сделал несколько заявлений относительно давления на главу Кремля Владимира Путина.

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