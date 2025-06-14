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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський повідомив про підготовку до зустріч з Трампом

Українська та американська команди працюють над зустріччю лідерів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Зеленський і Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка може відбутися на полях саміту «Великої сімки» 15-17 червня в Канаді, все ще перебуває на етапі підготовки.

Про це повідомив український президент під час зустрічі з журналістами.

«Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися», — сказав він.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав недавню поїздку української делегації на чолі з першою віцепрем’єркою Юлією Свириденко до Вашингтона першим важливим кроком до цієї зустрічі.

Нагадаємо, остання зустріч президентів України та США відбулася у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска. Після неї Дональд Трамп зробив декілька заяв щодо тиску на очільника Кремля Володимира Путіна.

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