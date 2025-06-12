Трамп планує двосторонні зустрічі на саміті G7, де буде Зеленський

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Associated Press

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На полях саміту G7, який відбудеться в Канаді, готуються двосторонні зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та іншими іноземними лідерами.

Про це офіційно повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає «Укрінформ«.

«Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами», — зазначила Левітт під час брифінгу.

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За її словами, наразі Білий дім працює над остаточним узгодженням графіка президента Трампа. Він буде оприлюднений пізніше.

Очікується, що окрім лідерів країн G7, у саміті візьмуть участь президенти Бразилії, Мексики та України. Водночас Левітт не підтвердила, чи відбудеться особиста зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

«Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з’явиться», — додала речниця.

Саміт G7 стане майданчиком для ключових політичних дискусій щодо глобальної безпеки, економіки та підтримки України. Очікується низка важливих заяв і ініціатив, пов’язаних із війною, фінансуванням відновлення та санкціями проти Росії.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вважає російського диктатора Путіна своїм другом і не готовий зробити щось таке, що може засмутити господаря Кремля.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7.