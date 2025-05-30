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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Прем’єр Канади запросив Зеленського на саміт G7

Посол Канади в Україні офіційно підтвердила запрошення Зеленського на G7.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7.

Про це пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила на Black Sea Security Forum, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 29 травня сам Зеленський заявив, що має запрошення на саміт G7 від Карні.

«G7: мене запросив прем’єр-міністр Карні. Він головуючий. І я буду. Що стосується ЄС, я думаю, там також буду в тому чи іншому форматі, у нас там немає ніяких таких викликів», — сказав український президент.

Зауважимо, в Міністерстві закордонних справ Канади ще у березні інформували, що Карні запросив Зеленського на саміт G7, який відбудеться 15-17 червня в Альберті.

До слова, президент України також візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі. На заході буде присутній і президент США Дональд Трамп. Наразі немає інформації, чи на полях цього саміту можливо зустріч Зеленського з Трампом.

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