Зустріч Зеленського і Путіна: Сибіга розповів про деталі та формат

Володимир Путін і Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Наразі триває робота над майбутньою зустріччю президента України Володимира Зеленського і диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Це одна з домовленостей, яка була досягнута під час зустрічі делегацій у Стамбулі”, — наголосив очільник МЗС.

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За його словами, загалом під час зустрічі з РФ у Туреччині вдалося досягнути трьох домовленостей: обмін військовополоненими, обговорення параметрів перемир'я та початок роботи над форматом, місцем і часом майбутньої зустрічі Зеленського й Путіна.

“Ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема за участі президента США Дональда Трампа”, — додав Сибіга.

Заяви Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що начебто диктатор РФ Володимир Путін готовий до переговорів із президентами України Володимиром Зеленським, а також США — Дональдом Трампом.

З його слів, “фюрер” начебто “принципово підтримує можливість особистої зустрічі. Мовляв, такі контакти "затребувані”, але потрібна “хороша підготовка”.

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Пєсков також додав, що ця зустріч може відбутися, якщо “буде досягнутий результат” на прямих переговорах делегацій Росії та України. Вони заплановані на 2 червня. Водночас представник диктатора заявив, що Москва не буде оприлюднювати подробиці свого “меморандуму” до поїздки до Стамбула. Зауважимо, що на цьому наполягає Київ, і США зокрема.

Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 693 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США