Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.

Об этом посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила на Black Sea Security Forum, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, 29 мая сам Зеленский заявил, что у его есть приглашение на саммит G7 от Карни.

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«G7: меня пригласил премьер-министр Карни. Он председательствующий. И я буду. Что касается ЕС, я думаю, там также буду в том или ином формате, у нас там нет никаких таких вызовов», — сказал украинский президент.

Заметим, в Министерстве иностранных дел Канады еще в марте информировали, что Карни пригласил Зеленского на саммит G7, который состоится 15-17 июня в Альберте.

К слову, президент Украины также примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге. На мероприятии будет присутствовать и президент США Дональд Трамп. Пока нет информации, возможна ли на полях этого саммита встреча Зеленского с Трампом.