Нова зустріч Зеленського і Трампа: де і коли може відбутися

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © ТСН

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На полях саміту «Великої сімки», який відбудеться 15-17 червня в Канаді, може відбутися нова зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі «1+1» в рамках телемарафону «Єдині новини».

За його словами, візит української делегації на чолі з першою віцепрем’єркою Юлією Свириденко до США мав на меті, зокрема, й підготовку до цієї зустрічі.

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«Це був перший із важливих кроків щодо підготовки цієї розмови», — зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, остання зустріч президентів України та США відбулася у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска. Після неї Дональд Трамп зробив декілька заяв щодо тиску на очільника Кремля Володимира Путіна.