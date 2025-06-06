У Південній Африці надувний батут злетів у повітря: є постраждалі діти

Надувний батут злетів у повітря

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У Південній Африці біля школи батут злетів у повітря на 12 метрів. Діти впали на землю, очевидці кричали від жаху.

Про це пише The Sun.

Дата публікації 22:00, 06.06.25 Кількість переглядів 29 У Південній Африці батут злетів у повітря, діти впали на землю

Налякані батьки намагалися зупинити падіння. Очевидцям вдалося утворити килимок з живої сили. Повідомляється, що двоє дітей отримали серйозні травми. Вважається, що одна дитина отримала перелом черепа, а інша — перелом руки.

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Надувний замок пізніше приземлився приблизно за 50 футів від місця, де він злетів. Втім невідомо, чи були на ньому інші діти на момент інциденту.

У заяві на сторінці школи у Facebook підтвердили, що двох дітей доставили до лікарні після інциденту.

«Обом дітям, а також їхнім однокласникам, які пережили цю подію, було надано необхідну психологічну допомогу з питань травматичного досвіду, і дякуємо всім вам за те, що ви разом. Ми щиро дякуємо всім за позитивну підтримку, допомогу та молитви».

З відеозапису незрозуміло, чи був надувний замок надійно прив’язаний перед інцидентом.

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Раніше у Миколаєві на батуті за загадкових обставин загинула 4-річна дівчинка. Її знайшли задушеною в петлі цього атракціону

«Біля батута було три дівчини (співробітниці — ред.), які були повинні наглядати за дітьми. Але замість цього вони сиділи спинами до батута, переглядаючи щось в своїх телефонах, — розповіла ТСН.ua Наталія Кучинська. — Лєрочка підбігла до Ані (мати дівчинки) попити водички. Своєю чергою, Аня сама хотіла підійти до дитини, щоб напоїти, але їй не дозволили. Дитинка підбігла до мами, попила водички. Вони вже збирались йти додому, але Лєрочка попрохала дозволити пострибати ще 3 хвилинки. Забігла на батут, забігла в „сліпу“ зону, через що Аня не змогла її побачити. Аня — дуже уважна мама, постійно тримала її в полі зору. Але гірка з петлями перекривала вид. Навіть уявити не можу, як все це могло статись. Не можемо скласти версію, як все сталось, через що вона зачепилась та як повисла, не діставши ніжками до самого батуту…», — розповіла Наталія Кучинська, жінка, яка невдовзі мала стати хрещеною для цієї дівчинки.