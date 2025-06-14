"Тегеран сгорит": столица Ирана осталась без защиты от израильской авиации

Последствия обстрела Тегерана / © Associated Press

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, что «Тегеран сгорит», если обстрелы израильской территории ракетами будут продолжаться.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление израильского министра.

«Иранский диктатор берет граждан Ирана в заложники, создавая реальность, в которой они, и особенно жители Тегерана, заплатят высокую цену за вопиющий вред, нанесенный гражданам Израиля. Если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами внутренние территории Израиля, Тегеран сгорит», — заявил Кац.

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Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин, которого цитирует The Times of Israel, заявил, что Тегеран больше не имеет защиты от израильской авиации.

По его словам, более 70 истребителей ВВС Израиля во время ночной операции в Тегеране обеспечили свободу воздушных действий над иранской столицей.

Он говорит, что мишенями было около 40 объектов, включая системы противовоздушной обороны и связанные с ними средства.

По словам Дефрина, истребители и дроны летали над Тегераном около двух с половиной часов во время операции.

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«Десятки самолетов свободно летают над Тегераном благодаря первоначальному удару, который устранил угрозу со стороны иранских систем противовоздушной обороны», — подчеркнул он.

Напомним, 13 июня Израиль и Иран обменялись мощными ракетными ударами. Израильтяне уничтожили ПВО Ирана и его ядерную инфраструктуру, тем в временем в Израиле ночью был прилет по зданию министерства обороны в Тель-Авиве, а также прилеты по жилому сектору, в результате чего есть трое погибших гражданских.