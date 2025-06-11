Директор Нацразведки США предупредила об угрозе "ядерного Холокоста"

Тулси Габбард. / © Associated Press

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Бывший конгрессвумен и директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала видеообращение, в котором предостерегла мир от угрозы "ядерного Холокоста". Она подвергла критике политическую элиту, которая, по ее словам, "разжигает напряженность между ядерными государствами", и призвала граждан к активному сопротивлению.

Об этом сообщает Politico.

Габбард подчеркивает: современное ядерное оружие значительно мощнее того, что использовалось во Второй мировой войне.

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"Единственный ядерный заряд сегодня может убить миллионы людей за несколько минут", - заявила она.

"Это реальность того, что поставлено на карту. Потому что мы стоим ближе к границе ядерного уничтожения, чем когда-либо, а поджигатели войны из политической элиты беззаботно разжигают страх и напряжение между ядерными государствами".

Габбард также предположила, что разжигающие конфликты представители элит считают себя защищенными, ведь "надеются укрыться в ядерных бункерах" Она подчеркнула, что именно общество должно остановить этот курс:

"Мы, люди, должны высказаться и потребовать покончить с этим безумием. Мы должны отвергнуть этот путь к ядерной войне и работать над созданием мира, в котором никому не придется жить в страхе перед ядерной катастрофой".

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Политик уже не в первый раз поднимает тему ядерной безопасности. Еще во время своей президентской кампании в 2019 году она заявляла, что мир находится на грани глобального конфликта. В 2023-м она написала в соцсетях:

"Поджигатели войны пытаются втянуть нас в Третью мировую войну, которая может закончиться только одним способом: ядерным уничтожением и страданиями и смертью всех наших близких. Зеленский, Байден, НАТО, конгрессмены и неоконы в СМИ — сумасшедшие. И мы безумны, если пассивно позволим им вести нас в этот Холокост, как овец".

Ранее сообщалось, что иранская разведка якобы получила доступ к большому объему секретной информации, связанной с ядерной программой Израиля.