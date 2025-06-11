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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Директорка Нацрозвідки США попередила про загрозу "ядерного Голокосту"

У зверненні вона закликала зупинити паліїв війни та уникнути Третьої світової

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Тулсі Габбард

Тулсі Габбард. / © Associated Press

Колишня конгресвумен і директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила відеозвернення, в якому застерегла світ від загрози “ядерного Голокосту”. Вона розкритикувала політичну еліту, яка, за її словами, “розпалює напруженість між ядерними державами”, і закликала громадян до активного спротиву.

Про це повідомляє Politico.

Габбард наголошує: сучасна ядерна зброя значно потужніша за ту, що використовувалась у Другій світовій війні.

“Єдиний ядерний заряд сьогодні може вбити мільйони людей за кілька хвилин”, — заявила вона.

“Це реальність того, що поставлено на карту. Бо ми стоїмо ближче до межі ядерного знищення, ніж будь-коли, а палії війни з політичної еліти безтурботно розпалюють страх і напругу між ядерними державами”.

Габбард також припустила, що представники еліт, які розпалюють конфлікти, вважають себе захищеними, адже “сподіваються сховатися у ядерних бункерах”. Вона наголосила, що саме суспільство має зупинити цей курс:

“Ми, люди, повинні висловитися і зажадати покласти край цьому божевіллю. Ми маємо відкинути цей шлях до ядерної війни і працювати над створенням світу, в якому нікому не доведеться жити у страху перед ядерною катастрофою”.

Політик вже не вперше порушує тему ядерної безпеки. Ще під час своєї президентської кампанії у 2019 році вона заявляла, що світ перебуває на межі глобального конфлікту. У 2023-му вона написала у соцмережах:

“Підпалювачі війни намагаються втягнути нас у Третю світову війну, яка може закінчитися лише одним способом: ядерним знищенням і стражданнями і смертю всіх наших близьких. Зеленський, Байден, НАТО, конгресмени та невікони у ЗМІ — божевільні. І ми шалені, якщо пасивно дозволимо їм вести нас у цей Голокост, як овець”.

Раніше повідомлялось, що іранська розвідка нібито отримала доступ до великого обсягу секретної інформації, пов’язаної з ядерною програмою Ізраїлю.

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