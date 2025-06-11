У школі Львова сталася стрілянина: що відомо

Стрілянина в школі Львову. Фото: Світлана Добровольська

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У середу, 11 червня, у Львові учні принесли з собою до школи пневматичний пістолет та почали «випробовувати» її на однокласниках.

Про це повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська в коментарі для 24 Каналу.

За її словами, інформація про інцидент з’явилася у місцевих телеграм-каналах. Згідно з повідомленнями, діти не просто принесли зброю, а й почали «випробовувати» її на однокласниках.

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Поліція дізналася про подію під час моніторингу соцмереж і відразу розпочала перевірку. Зараз правоохоронці з’ясовують, у якій саме школі це сталося та чи підтвердяться дані про стрілянину.

Нагадаємо, 10 червня в австрійському місті Грац у школі BORG сталася стрілянина: колишній учень відкрив вогонь у класах, внаслідок чого загинули 11 людей, після чого він скоїв самогубство. Серед постраждалих — учні та вчителі.

В той же день у Франції 15-річний учень 9 класу середньої школи напав із ножем на 31-річну шкільну помічницю. Вона загинула на місці.