Вчені назвали перші сигнали розлучення: тривожні дзвіночки в стосунках, про які мало хто знає

Проблеми у стосунках / © Freepik

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Мовчазне ставлення, холодна реакція чи ігнорування — це не просто «гріх» у спілкуванні, а один із найнебезпечніших сигналів для стосунків. Проте, які ще фактори, що зовсім свідчать про розлучення пари?

Про це повідомили у Huffpost.

Намагання уникнути суперечки шляхом відмови від діалогу, якщо воно стає регулярним, неминуче призведе до серйозних проблем. Відомий дослідник стосунків Джон Готтман називає ігнорування одним з «чотирьох вершників апокаліпсису» у шлюбі та найбільшим предиктором розлучення.

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«Кам’яна стіна»: Суть проблеми

Джон Готтман, професор психології, та його команда з Інституту Готтмана протягом 40 років вивчали взаємодію пар. Вони виявили чотири головні помилки у спілкуванні, які найчастіше призводять до розриву стосунків: презирство, критика, захисна позиція та «кам’яна стіна» (stonewalling).

Останній термін, «кам’яна стіна», описує емоційне відсторонення від партнера. Це відбувається тоді, коли ваш партнер намагається обговорити проблеми, а ви замикаєтеся, відвертаєтеся, залишаючи його розгубленим, самотнім та емоційно виснаженим.

Як подолати «кам’яну стіну»: 7 порад від терапевтів

Шлюбні терапевти пропонують сім дієвих стратегій, щоб подолати звичку до ігнорування та відновити здорове спілкування у парі:

Зосередьтеся на одній темі. За словами психотерапевта Віккі Старк, люди часто замикаються, коли відчувають перевантаження інформацією. Обговорюйте лише одну проблему за раз, уникаючи спроб вирішити всі питання стосунків одночасно. Дозвольте партнеру, який відсторонюється, обміркувати ситуацію і, можливо, повернутися до розмови пізніше. Розпізнайте фізичні сигнали. Терапевт Даніель Кеплер радить звертати увагу на власні фізіологічні реакції (прискорене серцебиття, дихання) та зовнішні прояви (відвертання, зітхання) перед тим, як ви закриваєтеся. Обговоріть ці сигнали з партнером, щоб ви обоє могли розпізнавати попереджувальні знаки «кам’яної стіни». Дайте партнеру шанс на успіх. Часто ігнорування відбувається через переконання, що партнер не буде слухати або змінюватися. Сімейний терапевт Аарон Андерсон закликає припинити це. Дайте партнеру шанс проявити свої найкращі якості, чітко озвучивши, що ви хотіли б змінити. Знайдіть способи заспокоїтися. За словами сімейного терапевта Карі Керролл, спроба продовжити розмову, коли ви емоційно перевантажені, майже завжди буде непродуктивною. Зробіть глибокий вдих, відволічіться на прогулянку чи улюблене заняття, щоб заспокоїтися, перш ніж повертатися до обговорення. Не сваріться, коли виснажені. Сімейний терапевт Дебора Холт радить уникати складних розмов, коли ви обоє виснажені або перебуваєте у стані стресу. Оберіть комфортний час і місце для якісної розмови, створивши безпечний простір для відкритого обміну почуттями. Говоріть про минулі образи. Якщо ви відсторонитесь через те, що у минулому ваші слова були проігноровані, поділіться цим з партнером. Замість приховувати емоції, Аарон Андерсон радить сказати, що ви відчували себе зневаженими, і це призвело до образи. Це дасть партнеру шанс вирішити проблему. Відкладіть обговорення, якщо справді немає сил. Консультант з питань шлюбу Крейг Ламберт зазначає, що цілком нормально сказати: «Чи можемо ми поговорити про це трохи пізніше? Я почуваюся приголомшеним.» Однак важливо обов’язково назвати конкретний час для обговорення протягом наступних 24 годин.

Раніше повідомлялося, 7 питань ніколи не варто ставити партнеру, якщо хочете врятувати стосунки. Стосунки можуть бути складними, а іноді, не усвідомлюючи цього, ми ставимо питання, які загрожують нашій гармонії як пари.

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