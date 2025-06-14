Чи зможе Україна створити ядерну зброю: відповідь експертки з Гарварду

Ядерна зброя / © Getty Images

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Україна теоретично може створити власну ядерну зброю у перспективі кількох десятиліть, однак наразі це мало реалістично.

Про це розповіла наукова співробітниця проєкту «Управління атомом» Гарвардського центру Белфера Мар’яна Буджерин в інтерв’ю для «Донбас Реалії».

«Апріорі відкидати цей варіант не варто. Але в якусь короткострокову і середньострокову перспективу це справді буде дуже важко досягнути Україні. По-перше, всі очі міжнародні на нашу країну дивляться і тут розгорнути якусь програму секретно буде майже неможливо», — зазначила експертка.

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Буджерин наголосила, що міжнародна підтримка в такому питанні — малоймовірна, адже розповсюдження ядерного озброєння й досі є табуйованою темою.

«Тут паралельно з Іраном борються (через його ядерну програму. — Ред.). Важко уявити, що Україні спустять і закриють очі на українську ядерну програму», — додала наукова співробітниця.

Крім того, Україна не має достатніх ресурсів і безпечних локацій для розгортання відповідного виробництва в умовах постійних обстрілів.

«Україна під постійними обстрілами. Де розвивати, де розбудовувати якісь потужності для виробництва, де це робити під таким обстрілами — також незрозуміло. І де на це брати гроші. Зараз є нагальна потреба на фронті — звичайна зброя: дрони, інші розробки, які реально на сьогодні рятують життя захисникам України. Брати великі кошти і направляти їх на ядерну зброю зараз?», — зауважила Буджерин.

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Вона зазначила, що на створення ядерної зброї підуть роки. Однак варто зважати на те, що якщо Україна спробує розробляти свою зброю, Росія навряд чи залишиться осторонь.

«В плані, що Росія може на це відреагувати. Вони ж, мабуть, не будуть сидіти і просто спостерігати. Вони будуть чинити якийсь опір цій програмі», — додала експертка.

Водночас вона не виключає, що через 30-50 років позиція України щодо цього питання може змінитися.

«Чи за 30-50 років може щось в Україні змінитися — цілком можливо. Але на таку перспективу дуже важко щось передбачати», — підсумувала Буджерин.

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Нагадаємо, директорка Нацрозвідки США попередила про загрозу «ядерного Голокосту».

Водночас експерт відповів, чим завершиться епоха ядерного шантажу Росії.