Трамп може зупинити Путіна: який спосіб пропонує Зеленський

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Збройним силам України вдалося зупинити агресію президента РФ Володимира Путіна на полі бою, але дипломатичним шляхом зупинити господаря Кремля може тільки президент США Дональд Трамп.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

«Якщо говоримо про дипломатичні вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. У Путіна не відбилися бажання просто нас захопити і зруйнувати. Я даю 100%, що це його доктрина, що він цього дуже хоче», — наголосив він.

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За словами Зеленського, можливість зупинити Путіна залишилася тільки у президента США Дональда Трампа.

«Трамп може його зупинити, для чого Путін повинен втрачати гроші. І тільки так — втрачаючи гроші, він не зможе збільшити і свою армію, і витрати на свою армію, на мілітарі-сектор. І у нього будуть внутрішні питання, це факт. Для цього треба запроваджувати санкції», — пояснив він.

Український президент зазначив, що Трамп повинен дипломатично впливати на будь-якого агресора в світі, серед яких Путін — один з найнебезпечніших.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка може відбутися на полях саміту «Великої сімки» 15-17 червня в Канаді.

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