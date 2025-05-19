Переговори з РФ: Зеленський висловився щодо нейтрального статусу України

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський провів брифінг за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та відповів на питання щодо нейтральної України, яка не входить до НАТО, не має іноземних військ на своїй території, як частини вимог російської сторони.

Про це йшлося під час брифінгу Зеленського 19 травня.

«Що стосується статусу України, є статус, — він в Конституції України. Там все написано… Я впевнений, що Конституцію, до речі, ви знаєте. А якщо буде час, трішки можна почитати…» — відповів Зеленський.

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Нагадаємо, Росія вбачає, що Україна має оголосити себе нейтральною державою і запобігти присутності на своїй території іноземних військ, а також зброї масованого винищення., про що йшлося під час переговорів 16 травня у Стамбулі.

Під час зустрічі України та російської делегації йшлося про те, що Україна має не лише відмовитися від ідеї євроатлантичної інтеграції, але й не дозволити перебування на власній території жодних миротворчих сил або сил стримування.

Ба більше Росія вимагає від України відмови від так званих дискримінаційних актів щодо російської мови і російської церкви тощо.

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