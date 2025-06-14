Ксения Мишина ответила на упреки о "побеге" из Украины во время войны: "Личное дело"

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса Ксения Мишина ответила на предположение о выезде за границу во время войны в Украине.

Так, звезда отреагировала на волну критики, появившуюся в Сети после ее недавних путешествий за границу. В частности ответила на один из вопросов поклонников о якобы "бегстве" из Украины во время войны и "эмиграции". Сама Мишина решила поставить точку в сплетнях и сделала официальное заявление в Instagram.

Ксения ответила всем сплетникам, что не покидала Родину, а просто наслаждается путешествиями. Актриса подчеркнула, что всегда возвращается домой, а остальные подробности жизни она не хочет разглашать.

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Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

"Опять началось. Я никуда не "выезжала" - просто путешествую. Отдохнуть, изменить воздух, побыть в другом пространстве. Это не побег, а туризм. Мой адрес - Украина, а моя жизнь - мое личное дело", - подчеркнула Ксения.

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая также поделилась своим отдыхом с 10-летней дочкой Соломией. Семейство показалось на море, а звезда поделилась, что ее приятно поразило в иностранцах.