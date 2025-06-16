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Це було мило: принц Луї взяв приклад зі свого діда короля Чарльза на параді Trooping the Colour
Король відсвяткував свою третю церемонію виносу прапора в ролі монарха, що править.
Король Чарльз вивів королівську родину на знаменитий балкон Букінгемського палацу, щоб відзначити щорічне святкування офіційного дня народження монарха у суботу, 14 червня.
Цього дня поряд з королем знаходилася його дружина королева Камілла, старший син принц Вільям з дружиною Кейт та дітьми. Особливу увагу публіки привернув наймолодший із дітей Уельських — принц Луї.
7-річний хлопчик наслідував свого діда і взяв з нього приклад та махав натовпу рукою, стоячи на балконі палацу.
Юний принц був одягнений в однакові вбрання разом зі своїм старшим братом принцом Джорджем. А їхня мати Кейт одяглася в схожі вбрання з дочкою принцесою Шарлоттою.
Цього року Trooping the Colour знаменував третій захід короля Чарльза як монарха, що править. Нагадаємо, ми також розповідали, що сказав король своїй дружині Каміллі, стоячи на балконі.