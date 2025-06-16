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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Це було мило: принц Луї взяв приклад зі свого діда короля Чарльза на параді Trooping the Colour

Король відсвяткував свою третю церемонію виносу прапора в ролі монарха, що править.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Луї та король Чарльз

Принц Луї та король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз вивів королівську родину на знаменитий балкон Букінгемського палацу, щоб відзначити щорічне святкування офіційного дня народження монарха у суботу, 14 червня.

Цього дня поряд з королем знаходилася його дружина королева Камілла, старший син принц Вільям з дружиною Кейт та дітьми. Особливу увагу публіки привернув наймолодший із дітей Уельських — принц Луї.

Король Чарльз і принц Луї / © Getty Images

Король Чарльз і принц Луї / © Getty Images

7-річний хлопчик наслідував свого діда і взяв з нього приклад та махав натовпу рукою, стоячи на балконі палацу.

Юний принц був одягнений в однакові вбрання разом зі своїм старшим братом принцом Джорджем. А їхня мати Кейт одяглася в схожі вбрання з дочкою принцесою Шарлоттою.

Цього року Trooping the Colour знаменував третій захід короля Чарльза як монарха, що править. Нагадаємо, ми також розповідали, що сказав король своїй дружині Каміллі, стоячи на балконі.

Принц Луї та принц Джордж / © Associated Press

Принц Луї та принц Джордж / © Associated Press

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