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Це було під час параду: читець по губах розсекретив, що король Чарльз сказав королеві Каміллі на балконі
Під час церемонії Trooping the Colour короля Чарльза було помічено під час жвавої бесіди з королевою Каміллою.
Королівська сім’я зібралася 14 червня у повному складі на церемонії виносу прапора, щоб відсвяткувати офіційний день народження монарха.
Камери зазнімкували процесію, і в якийсь момент Чарльз, здавалося, був поглинений чимось на кшталт жвавої розмови з королевою Каміллою.
Фахівець із читання по губах Джеремі Фрімен розповів, про що ж говорили монарх та його дружина.
Король нібито почав зі слів: «Абсолютно шалено, абсолютно незвичайно», — цитує його слова express.co.uk. Очевидно, Чарльз III залишився дуже задоволений тим, що відбувається і тим, як тепло його вітала публіка, яка за традицією зібралася біля балкона Букінгемського палацу в Лондоні.
Нагадаємо, королева Камілла сяяла у розкішному образі на дні народження короля. Вона одягла біле вбрання від Anna Valentine і капелюх Philip Treacy.