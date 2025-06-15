ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Смачний суп з кропиви: простий рецепт першої страви

Кропива ідеально підійде для приготування перших страв.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кропива.

Кропива. / © Pexels

Кропива дуже корисна, а тому варто її додати до раціону - поки сезон. Її можна використати як начинку до пиріжків, а також додати до супу. Вийде надзвичайно смачно.

ТСН.ua підготував рецепт супу з кропиви від кулінара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

  • 2 курячих філе стегна

  • 2,5 л води

  • 3-4 картоплини

  • 1 морква

  • 100 г кропиви

  • 5-7 гілочок зеленої цибулі

  • 3 лаврових листи

  • сіль до смаку

  • чорний мелений перець до смаку

Приготування

  1. Відваріть філе протягом 30 хвилин, періодично знімаючи пінку. Потім дістаньте курку з води, поріжте її на невеличкі шматочки.

  2. Поріжте кубиком картоплю, а моркву - півкільцями. Додайте овочі та нарізану курку до бульйону. Варіть суп ще 20 хвилин.

  3. Обірвіть з кропиви листочки, поріжте їх, а також зелену цибулю та додайте до супу. Варіть ще 5 хвилин.

  4. Посоліть та поперчіть до смаку. Виключіть вогонь та дайте страві настоятися під кришкою.

Нагадаємо, ми писали рецепт класичного зеленого борщу зі щавлем.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie