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Смачний суп з кропиви: простий рецепт першої страви
Кропива ідеально підійде для приготування перших страв.
Кропива дуже корисна, а тому варто її додати до раціону - поки сезон. Її можна використати як начинку до пиріжків, а також додати до супу. Вийде надзвичайно смачно.
ТСН.ua підготував рецепт супу з кропиви від кулінара Євгена Клопотенка.
Інгредієнти
2 курячих філе стегна
2,5 л води
3-4 картоплини
1 морква
100 г кропиви
5-7 гілочок зеленої цибулі
3 лаврових листи
сіль до смаку
чорний мелений перець до смаку
Приготування
Відваріть філе протягом 30 хвилин, періодично знімаючи пінку. Потім дістаньте курку з води, поріжте її на невеличкі шматочки.
Поріжте кубиком картоплю, а моркву - півкільцями. Додайте овочі та нарізану курку до бульйону. Варіть суп ще 20 хвилин.
Обірвіть з кропиви листочки, поріжте їх, а також зелену цибулю та додайте до супу. Варіть ще 5 хвилин.
Посоліть та поперчіть до смаку. Виключіть вогонь та дайте страві настоятися під кришкою.
Нагадаємо, ми писали рецепт класичного зеленого борщу зі щавлем.