Зелений борщ зі щавлем: класичний український рецепт

Приємно кисленький зелений борщ — один із символів весни. Цю страву традиційно подають з відвареними яйцями і густою сметаною.

ТСН.ua підготував рецепт класичного українського борщу від шеф-кухара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

сіль і перець за смаком

Почистьте від плівки свинину та поріжте її середнім кубиком, а потім покладіть до каструлі з кип’яченою водою. Додайте 2–3 лаврові листки та кілька горошин чорного перцю. Варіть 30 хвилин, періодично знімаючи пінку.

Моркву й цибулю поріжте дрібним кубиком і перекладіть до каструлі з м’ясом. Варіть 10 хвилин.

Картоплю також поріжте середнім кубиком. Покладіть до каструлі та варіть до готовності.

Помийте всю зелень. Викладіть її на паперовий рушник, щоб увібралася зайва волога, і поріжте. За 2–3 хвилини до закінчення приготування страви додайте порізану зелень.