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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Зелений борщ зі щавлем: класичний український рецепт

Зелений борщ зі свіжою зеленню вийде надзвичайно смачним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зелений борщ.

Зелений борщ / © Фото з відкритих джерел

Приємно кисленький зелений борщ — один із символів весни. Цю страву традиційно подають з відвареними яйцями і густою сметаною.

ТСН.ua підготував рецепт класичного українського борщу від шеф-кухара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

  • 300 г свинини (задня частина)

  • 300 г листя щавлю

  • 4 картоплі

  • 20 г зелені кропу

  • 1 морква

  • 1 ріпчаста цибуля

  • 3 горошини чорного перцю

  • 2–3 лаврові листки

  • 3 л води

  • сіль і перець за смаком

  • сметана для подавання

  • 3 варені яйця для подавання

Приготування

  1. Почистьте від плівки свинину та поріжте її середнім кубиком, а потім покладіть до каструлі з кип’яченою водою. Додайте 2–3 лаврові листки та кілька горошин чорного перцю. Варіть 30 хвилин, періодично знімаючи пінку.

  2. Моркву й цибулю поріжте дрібним кубиком і перекладіть до каструлі з м’ясом. Варіть 10 хвилин.

  3. Картоплю також поріжте середнім кубиком. Покладіть до каструлі та варіть до готовності.

  4. Помийте всю зелень. Викладіть її на паперовий рушник, щоб увібралася зайва волога, і поріжте. За 2–3 хвилини до закінчення приготування страви додайте порізану зелень.

  5. Готовий зелений борщ залиште настоятися щонайменше на 30 хвилин, щоб усі аромати та смаки розійшлися. Потім розливайте по тарілках і подавайте з розрізаним навпіл яйцем та сметаною за бажанням.

Нагадаємо, ми писали про те, як варити зелений борщ, щоб щавель не втрачав свій яскраво-зелений колір.

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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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