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Зелений борщ зі щавлем: класичний український рецепт
Зелений борщ зі свіжою зеленню вийде надзвичайно смачним.
Приємно кисленький зелений борщ — один із символів весни. Цю страву традиційно подають з відвареними яйцями і густою сметаною.
ТСН.ua підготував рецепт класичного українського борщу від шеф-кухара Євгена Клопотенка.
Інгредієнти:
300 г свинини (задня частина)
300 г листя щавлю
4 картоплі
20 г зелені кропу
1 морква
1 ріпчаста цибуля
3 горошини чорного перцю
2–3 лаврові листки
3 л води
сіль і перець за смаком
сметана для подавання
3 варені яйця для подавання
Приготування
Почистьте від плівки свинину та поріжте її середнім кубиком, а потім покладіть до каструлі з кип’яченою водою. Додайте 2–3 лаврові листки та кілька горошин чорного перцю. Варіть 30 хвилин, періодично знімаючи пінку.
Моркву й цибулю поріжте дрібним кубиком і перекладіть до каструлі з м’ясом. Варіть 10 хвилин.
Картоплю також поріжте середнім кубиком. Покладіть до каструлі та варіть до готовності.
Помийте всю зелень. Викладіть її на паперовий рушник, щоб увібралася зайва волога, і поріжте. За 2–3 хвилини до закінчення приготування страви додайте порізану зелень.
Готовий зелений борщ залиште настоятися щонайменше на 30 хвилин, щоб усі аромати та смаки розійшлися. Потім розливайте по тарілках і подавайте з розрізаним навпіл яйцем та сметаною за бажанням.
Нагадаємо, ми писали про те, як варити зелений борщ, щоб щавель не втрачав свій яскраво-зелений колір.