Зеленый борщ со щавелем: классический украинский рецепт

Приятно кисленький зеленый борщ – один из символов весны. Это блюдо традиционно подают с отварным яйцом и густой сметаной.

ТСН.ua подготовил рецепт классического украинского борща от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

соль и перец по вкусу

Зачистите от пленки свинину и порежьте средним кубиком, затем положите его в кастрюлю с кипяченой водой. Добавьте 2-3 лавровых листика и несколько горошин черного перца. Варить 30 минут, периодически снимая пенку.

Морковь и репчатый лук порежьте мелким кубиком и переложите в кастрюлю к мясу. Варите 10 минут.

Картошку также порежьте средним кубиком. Положите в кастрюлю и варите до готовности.

Помойте всю зелень. Выложите все на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага и порежьте. За 2-3 минуты до окончания приготовления блюда добавьте порезанную зелень.