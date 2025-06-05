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Зеленый борщ со щавелем: классический украинский рецепт
Зеленый борщ со свежей зеленью получится очень вкусным.
Приятно кисленький зеленый борщ – один из символов весны. Это блюдо традиционно подают с отварным яйцом и густой сметаной.
ТСН.ua подготовил рецепт классического украинского борща от шеф-повара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты
300 г свинины (задняя часть)
300 г листьев щавеля
4 картофеля
20 г зелени укропа
1 морковь
1 репчатый лук
3 горошины черного перца
2-3 лавровых листа
3 л воды
соль и перец по вкусу
сметана для подачи
3 вареных яйца для подачи
Приготовление
Зачистите от пленки свинину и порежьте средним кубиком, затем положите его в кастрюлю с кипяченой водой. Добавьте 2-3 лавровых листика и несколько горошин черного перца. Варить 30 минут, периодически снимая пенку.
Морковь и репчатый лук порежьте мелким кубиком и переложите в кастрюлю к мясу. Варите 10 минут.
Картошку также порежьте средним кубиком. Положите в кастрюлю и варите до готовности.
Помойте всю зелень. Выложите все на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага и порежьте. За 2-3 минуты до окончания приготовления блюда добавьте порезанную зелень.
Готовый зеленый борщ оставьте настояться минимум на 30 минут, чтобы все ароматы и вкусы разошлись. Затем разливайте по тарелкам и подавайте с разрезанным пополам яйцом и сметаной по желанию.
Напомним, мы писали о том , как варить зеленый борщ, чтобы щавель не терял свой ярко-зеленый цвет.