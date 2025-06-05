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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Зеленый борщ со щавелем: классический украинский рецепт

Зеленый борщ со свежей зеленью получится очень вкусным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленый борщ.

Зеленый борщ. / © Фото из открытых источников

Приятно кисленький зеленый борщ – один из символов весны. Это блюдо традиционно подают с отварным яйцом и густой сметаной.

ТСН.ua подготовил рецепт классического украинского борща от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

  • 300 г свинины (задняя часть)

  • 300 г листьев щавеля

  • 4 картофеля

  • 20 г зелени укропа

  • 1 морковь

  • 1 репчатый лук

  • 3 горошины черного перца

  • 2-3 лавровых листа

  • 3 л воды

  • соль и перец по вкусу

  • сметана для подачи

  • 3 вареных яйца для подачи

Приготовление

  1. Зачистите от пленки свинину и порежьте средним кубиком, затем положите его в кастрюлю с кипяченой водой. Добавьте 2-3 лавровых листика и несколько горошин черного перца. Варить 30 минут, периодически снимая пенку.

  2. Морковь и репчатый лук порежьте мелким кубиком и переложите в кастрюлю к мясу. Варите 10 минут.

  3. Картошку также порежьте средним кубиком. Положите в кастрюлю и варите до готовности.

  4. Помойте всю зелень. Выложите все на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага и порежьте. За 2-3 минуты до окончания приготовления блюда добавьте порезанную зелень.

  5. Готовый зеленый борщ оставьте настояться минимум на 30 минут, чтобы все ароматы и вкусы разошлись. Затем разливайте по тарелкам и подавайте с разрезанным пополам яйцом и сметаной по желанию.

Напомним, мы писали о том , как варить зеленый борщ, чтобы щавель не терял свой ярко-зеленый цвет.

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Дата публикации
Количество просмотров
254
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