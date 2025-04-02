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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Маринованная капуста со свеклой: очень простой рецепт

Маринованная капуста получается хрустящей.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Маринованная капуста.

Маринованная капуста. / © Credits

Маринованная капуста со свеклой – чрезвычайно простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо. Она станет хорошей закуской для вашего стола.

ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарки Алины Бурык.

Ингредиенты

  • 1 капуста

  • 1 свекла

  • 2 моркови

  • 5 зубчиков чеснока

Маринад

  • 1 л воды

  • 120 г уксуса

  • 100 г растительного масла

  • 2 ст.л. соли

  • 2 ст.л сахара

Приготовление

  1. Капусту нарезаем большими кусками. Свеклу нарезаем соломкой, морковь натираем.

  2. В закрываемый контейнер кладем капусту. Затем – свекла, морковь и чеснок.

  3. Для маринада ингредиенты соединяем и доводим до кипения.

  4. Заливаем маринадом овощи. Относим их к холодильнику и оставляем в сутки мариноваться.

Дата публикации
Количество просмотров
103
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