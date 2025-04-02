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Маринованная капуста со свеклой: очень простой рецепт
Маринованная капуста получается хрустящей.
Маринованная капуста со свеклой – чрезвычайно простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо. Она станет хорошей закуской для вашего стола.
ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарки Алины Бурык.
Ингредиенты
1 капуста
1 свекла
2 моркови
5 зубчиков чеснока
Маринад
1 л воды
120 г уксуса
100 г растительного масла
2 ст.л. соли
2 ст.л сахара
Приготовление
Капусту нарезаем большими кусками. Свеклу нарезаем соломкой, морковь натираем.
В закрываемый контейнер кладем капусту. Затем – свекла, морковь и чеснок.
Для маринада ингредиенты соединяем и доводим до кипения.
Заливаем маринадом овощи. Относим их к холодильнику и оставляем в сутки мариноваться.