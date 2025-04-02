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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Маринована капуста з буряком: дуже простий рецепт

Маринована капуста виходить хрумкою.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Маринована капуста.

Маринована капуста. / © Credits

Маринована капуста з буряком - надзвичайно проста у приготуванні, але дуже смачна страва. Вона стане гарною закускою для вашого столу.

ТСН.ua підготував рецепт від кулінарки Аліни Бурик.

Інгредієнти

  • 1 капуста

  • 1 буряк

  • 2 моркви

  • 5 зубчиків часнику

Маринад

  • 1 л води

  • 120 г оцту

  • 100 г олії

  • 2 ст.л. солі

  • 2 ст.л цукру

Приготування

  1. Капусту нарізаємо великими шматками. Буряк нарізаємо соломкою, моркву натираємо.

  2. До контейнера, який закривається, кладемо капусту. Потім - буряк, моркву та часник.

  3. Для маринаду усі інгредієнти зʼєднуємо та доводимо до кипіння.

  4. Заливаємо маринадом овочі. Ставимо їх до холодильника та залишаємо на добу маринуватися.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
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