- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 1 хв
Маринована капуста з буряком: дуже простий рецепт
Маринована капуста виходить хрумкою.
Маринована капуста з буряком - надзвичайно проста у приготуванні, але дуже смачна страва. Вона стане гарною закускою для вашого столу.
ТСН.ua підготував рецепт від кулінарки Аліни Бурик.
Інгредієнти
1 капуста
1 буряк
2 моркви
5 зубчиків часнику
Маринад
1 л води
120 г оцту
100 г олії
2 ст.л. солі
2 ст.л цукру
Приготування
Капусту нарізаємо великими шматками. Буряк нарізаємо соломкою, моркву натираємо.
До контейнера, який закривається, кладемо капусту. Потім - буряк, моркву та часник.
Для маринаду усі інгредієнти зʼєднуємо та доводимо до кипіння.
Заливаємо маринадом овочі. Ставимо їх до холодильника та залишаємо на добу маринуватися.