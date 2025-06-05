Трамп повідомив, про що говорив з Сі: чи згадували Україну

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп у четвер, 5 червня, провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час якої отримав запрошення відвідати Китай. Про Україну лідери двох великих країн не говорили.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, розмова з Сі Цзіньпіном тривала близько 1,5 години і завершилась «дуже позитивним» результатом для обох країн.

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Зокрема, Трамп обговорив з китайським лідером тонкощі «нещодавно укладеної і погодженої торговельної угоди».

«Наші відповідні команди незабаром зустрінуться в місці, яке ще буде визначено… Під час розмови президент Сі люб’язно запросив першу леді та мене відвідати Китай, і я відповів взаємністю. Як президенти двох великих держав, ми обоє з нетерпінням чекаємо на цю зустріч», — написав він.

Дональд Трамп наголосив, що майже вся розмова була зосереджена на торговельних питаннях, а про російсько-українську війну та Іран не згадували.

Нагадаємо, раніше минулого місяця США оголосили про укладення торговельної угоди з Китаєм після дводенних переговорів у Женеві, які завершилися досягненням згоди між сторонами.

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