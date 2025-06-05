Удар з тилу: експерт з Молдови про нову загрозу для України

Путін зазіхає на Молдову / © ТСН.ua

Реклама

Російський диктатор Путін хоче встановити в Молдові лояльний уряд і розмістити додаткові війська в невизнаному Придністров’ї, щоб створити загрозу в тилу України.

Про це заявив Андрій Андрієвський, політолог з Молдови, передає «Київ 24».

На його думку, активність Путіна щодо Молдови пов’язана не з самим інтересом до цієї країни, а з наміром створити плацдарм в тилу України.

Реклама

«Молдова для Путіна зараз — це щось периферійне. Звісно, він не проти, щоб ми (жителі Молдови — Ред.) були під його владою, але зараз для нього набагато важливіше проблеми для України», — каже експерт.

Адже якщо Кишинів потрапить під проросійський контроль, це призведе до укріплення армії в Придністров’ї, блокування транзитних маршрутів, що важливо для України.

За його словами, Росія вже використовує тамтешніх проросійських політиків, які неодноразово критикували Україну та нагнітали прокремлівські настрої в країні. Зокрема, Андрієвський нагадав, що колишній президент Молдови Додон уже висловлював загарбницькі претензії на південну частину Одещини та Чернівецьку область.

«Це все — частина масштабного плану зі створення проблеми в тилу в України», — підсумував політолог.

Реклама

Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Москва планує розгорнути 10 000 російських військових у Придністров’ї на кордоні з Україною і хоче встановити прокремлівський уряд у Молдові.