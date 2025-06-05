Удар с тыла: эксперт из Молдовы о новой угрозе для Украины

Путин посягает на Молдову / © ТСН.ua

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Российский диктатор Путин хочет установить в Молдове лояльное правительство и разместить дополнительные войска в непризнанном Приднестровье, чтобы создать угрозу в тылу Украины.

Об этом заявил Андрей Андриевский, политолог из Молдовы, передает«Киев 24».

По его мнению, активность Путина по отношению к Молдове связана не с самим интересом к этой стране, а с намерением создать плацдарм в тылу Украины.

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«Молдова для Путина сейчас — это нечто периферийное. Конечно, он не против, чтобы мы (жители Молдовы — Ред.) были под его властью, но сейчас для него гораздо важнее проблемы для Украины», — говорит эксперт.

Ведь если Кишинев попадет под пророссийский контроль, это приведет к укреплению армии в Приднестровье, блокированию транзитных маршрутов, что важно для Украины.

По его словам, Россия уже использует пророссийских политиков, которые неоднократно критиковали Украину и нагнетали прокремлевские настроения в стране. В частности, Андриевский напомнил, что бывший президент Молдовы Додон уже высказывал захватнические претензии на южную часть Одесчины и Черновицкую область.

«Это все — часть масштабного плана по созданию проблемы в тылу у Украины», — подытожил политолог.

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Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Москва планирует развернуть 10 тысяч российских военных в Приднестровье на границе с Украиной и хочет установить прокремлевское правительство в Молдове.