Виктория Фуртуне / © Фото из открытых источников

Реклама

Виктория Фуртуне, представительница группы молдавского олигарха-беглеца Илана Шора, публично выступила с призывом вернуть Молдове Буджак — историко-географический регион, ныне являющийся частью юга Одесской области.

Свое заявление она обнародовала в собственном Telegram-канале, отметив необходимость «пересмотра границ» и возобновление выхода Молдовы к морю.

По ее словам, страна «искалечена границами, проведенными под линейку», а отсутствие доступа к морю сравнило со «львом на привязи».

Реклама

Фуртуне утверждает, что Молдова имеет право требовать возвращения Буджака, поскольку, по ее мнению, «не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она признавала бы потерю Буджака».

«Мы больше не хотим маленькую покорную Молдову — мы хотим великую Молдову… Нужно возвращать все, что у нас украли — имя, историю, язык, выход к морю», — добавила она.

Напомним, румынская политик Диана Шошоаке предложила аннексировать часть территорий Украины: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Недавно в своей первой речи в Европарламенте она обвинила ЕЄ в «разорении Румынии» из-за оказания помощи Украине и призвала прекратить поставки оружия.