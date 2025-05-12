Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

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США оголосили про укладення торговельної угоди з Китаєм після дводенних переговорів у Женеві, які завершилися досягненням згоди між сторонами.

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Очікується, що вранці відбудеться брифінг, під час якого представники уряду оприлюднять деталі домовленостей. Міністр фінансів Скотт Бессент повідомив, що сторони досягли суттєвого поступу в ключових питаннях переговорів.

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«Швейцарський уряд був дуже люб’язний, надавши нам цей чудовий майданчик, і я думаю, що це призвело до великої продуктивності», — зазначив він.

Торговий представник США Джеймісон Грір, у свою чергу, підкреслив, що швидкий прогрес у перемовинах може свідчити про те, що розбіжності між сторонами були меншими, ніж передбачалося.

«За ці два дні було зроблено багато роботи. Просто пам’ятайте, чому ми тут — Сполучені Штати мають величезний торговий дефіцит у розмірі 1,2 трильйона доларів, тому президент оголосив надзвичайний стан і запровадив тарифи, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам працювати над вирішенням цієї надзвичайної ситуації», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у Женеві стартували нові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм щодо врегулювання торговельної війни.

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Ми раніше інформували, що протести розгніваних робочих у Китаї, що вимагають виплати заборгованості із зарплати, поширюються по всій країні після того, як запроваджені президентом США Трампом мита на китайський імпорт.