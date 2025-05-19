Трамп уже спілкується з Путіним: перші деталі про переговори

Телефонна розмова між Трампом і Путіним / © ТСН.ua

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже розпочав телефонну розмову з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

Посадовець Білого дому підтвердив Reuters, що дзвінок триває.

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Білий дім заявив перед зустріччю, що Трамп «розчарувався» в Путіному та Володимирі Зеленському.

«Він втомився та розчарований в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль, щоб вирішити цю дуже складну війну, яка почалася через слабкість попередньої адміністрації», — йшлося в повідомленні.

Сам лідер США висловив сподівання на «продуктивний день».

Нагадаємо, що перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував до Володимира Зеленського.

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Також повідомлялося, що Трамп поговорить із Зеленським і після закінчення розмови з Путіним.

Віце-президент США Джей Ді Венс раніше заявив, що переговори про закінчення війни в Україні «трохи» зайшли в глухий кут.