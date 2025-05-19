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Трамп уже спілкується з Путіним: перші деталі про переговори
Довгоочікувана телефонна розмова між Трампом і Путіним уже розпочалася.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже розпочав телефонну розмову з російським диктатором Путіним.
Про це повідомляють західні ЗМІ.
Посадовець Білого дому підтвердив Reuters, що дзвінок триває.
Білий дім заявив перед зустріччю, що Трамп «розчарувався» в Путіному та Володимирі Зеленському.
«Він втомився та розчарований в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль, щоб вирішити цю дуже складну війну, яка почалася через слабкість попередньої адміністрації», — йшлося в повідомленні.
Сам лідер США висловив сподівання на «продуктивний день».
Нагадаємо, що перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував до Володимира Зеленського.
Також повідомлялося, що Трамп поговорить із Зеленським і після закінчення розмови з Путіним.
Віце-президент США Джей Ді Венс раніше заявив, що переговори про закінчення війни в Україні «трохи» зайшли в глухий кут.