ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2681
Час на прочитання
1 хв

Трамп уже спілкується з Путіним: перші деталі про переговори

Довгоочікувана телефонна розмова між Трампом і Путіним уже розпочалася.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Телефонна розмова між Трампом і Путіним

Телефонна розмова між Трампом і Путіним / © ТСН.ua

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже розпочав телефонну розмову з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

Посадовець Білого дому підтвердив Reuters, що дзвінок триває.

Білий дім заявив перед зустріччю, що Трамп «розчарувався» в Путіному та Володимирі Зеленському.

«Він втомився та розчарований в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль, щоб вирішити цю дуже складну війну, яка почалася через слабкість попередньої адміністрації», — йшлося в повідомленні.

Сам лідер США висловив сподівання на «продуктивний день».

Нагадаємо, що перед своєю розмовою з Путіним Трамп зателефонував до Володимира Зеленського.

Також повідомлялося, що Трамп поговорить із Зеленським і після закінчення розмови з Путіним.

Віце-президент США Джей Ді Венс раніше заявив, що переговори про закінчення війни в Україні «трохи» зайшли в глухий кут.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie