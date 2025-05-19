Зірковий український боксер переніс операцію: промоутер розповів подробиці

Денис Берінчик / © facebook.com/K2Ukraine

Реклама

Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик переніс успішну операцію на плечі.

Про це повідомив його промоутер Олександр Красюк.

На відновлення 37-річному українцю може знадобитися пів року. Водночас промоутер запевнив, що Берінчик ще не збирається завершувати кар'єру.

Реклама

"У нього ще є трохи пороху в порохівницях. Я думаю, він повернеться знову", – сказав Красюк у коментарі Ring Magazine.

Берінчик востаннє виходив у ринг у лютому 2025 року, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO.

Тренер Дениса розповів, що його підопічний не був належним чином готовий до цього бою через травму, а саме розрив плечової губи.

Поразка від Девіса стала для Берінчика першою у професійній кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Реклама

Нагадаємо, Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.