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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
307
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1 хв

Зірковий український боксер переніс операцію: промоутер розповів подробиці

Денису Берінчику зробили успішну операцію на плечі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Берінчик

Денис Берінчик / © facebook.com/K2Ukraine

Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик переніс успішну операцію на плечі.

Про це повідомив його промоутер Олександр Красюк.

На відновлення 37-річному українцю може знадобитися пів року. Водночас промоутер запевнив, що Берінчик ще не збирається завершувати кар'єру.

"У нього ще є трохи пороху в порохівницях. Я думаю, він повернеться знову", – сказав Красюк у коментарі Ring Magazine.

Берінчик востаннє виходив у ринг у лютому 2025 року, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO.

Тренер Дениса розповів, що його підопічний не був належним чином готовий до цього бою через травму, а саме розрив плечової губи.

Поразка від Девіса стала для Берінчика першою у професійній кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Нагадаємо, Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

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Дата публікації
Кількість переглядів
307
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