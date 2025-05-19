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Зірковий український боксер переніс операцію: промоутер розповів подробиці
Денису Берінчику зробили успішну операцію на плечі.
Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик переніс успішну операцію на плечі.
Про це повідомив його промоутер Олександр Красюк.
На відновлення 37-річному українцю може знадобитися пів року. Водночас промоутер запевнив, що Берінчик ще не збирається завершувати кар'єру.
"У нього ще є трохи пороху в порохівницях. Я думаю, він повернеться знову", – сказав Красюк у коментарі Ring Magazine.
Берінчик востаннє виходив у ринг у лютому 2025 року, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO.
Тренер Дениса розповів, що його підопічний не був належним чином готовий до цього бою через травму, а саме розрив плечової губи.
Поразка від Девіса стала для Берінчика першою у професійній кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.
Нагадаємо, Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.