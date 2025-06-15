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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

Вкусный суп из крапивы: простой рецепт первого блюда

Крапива идеально подойдет для приготовления первых блюд.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Крапива.

Крапива. / © Pexels

Крапива очень полезна, а потому стоит ее добавить в рацион - пока сезон. Ее можно использовать в качестве начинки к пирожкам, а также добавить в суп. Получится очень вкусно.

ТСН.ua подготовил рецепт супа из крапивы от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

  • 2 куриных филе бедра

  • 2,5 л воды

  • 3-4 картофелины

  • 1 морковь

  • 100 г крапивы

  • 5-7 веточек зеленого лука

  • 3 лавровых листа

  • соль по вкусу

  • черный молотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварите филе в течение 30 минут, периодически снимая пенку. Затем достаньте курицу из воды, порежьте ее на небольшие кусочки.

  2. Порежьте кубиком картофель, а морковь – полукольцами. Добавьте овощи и нарезанную курицу в бульон. Варите суп еще 20 минут.

  3. Оборвите из крапивы листики, порежьте их, а также зеленый лук и добавьте в суп. Варите еще 5 минут.

  4. Посолите и поперчите по вкусу. Выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой.

Напомним, мы писали рецепт классического зеленого борща со щавелем.

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Дата публикации
Количество просмотров
211
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