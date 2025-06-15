Вкусный суп из крапивы: простой рецепт первого блюда

Крапива. / © Pexels

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Крапива очень полезна, а потому стоит ее добавить в рацион - пока сезон. Ее можно использовать в качестве начинки к пирожкам, а также добавить в суп. Получится очень вкусно.

ТСН.ua подготовил рецепт супа из крапивы от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

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2 куриных филе бедра

2,5 л воды

3-4 картофелины

1 морковь

100 г крапивы

5-7 веточек зеленого лука

3 лавровых листа

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Отварите филе в течение 30 минут, периодически снимая пенку. Затем достаньте курицу из воды, порежьте ее на небольшие кусочки. Порежьте кубиком картофель, а морковь – полукольцами. Добавьте овощи и нарезанную курицу в бульон. Варите суп еще 20 минут. Оборвите из крапивы листики, порежьте их, а также зеленый лук и добавьте в суп. Варите еще 5 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой.

Напомним, мы писали рецепт классического зеленого борща со щавелем.