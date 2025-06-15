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Вкусный суп из крапивы: простой рецепт первого блюда
Крапива идеально подойдет для приготовления первых блюд.
Крапива очень полезна, а потому стоит ее добавить в рацион - пока сезон. Ее можно использовать в качестве начинки к пирожкам, а также добавить в суп. Получится очень вкусно.
ТСН.ua подготовил рецепт супа из крапивы от кулинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты
2 куриных филе бедра
2,5 л воды
3-4 картофелины
1 морковь
100 г крапивы
5-7 веточек зеленого лука
3 лавровых листа
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Приготовление
Отварите филе в течение 30 минут, периодически снимая пенку. Затем достаньте курицу из воды, порежьте ее на небольшие кусочки.
Порежьте кубиком картофель, а морковь – полукольцами. Добавьте овощи и нарезанную курицу в бульон. Варите суп еще 20 минут.
Оборвите из крапивы листики, порежьте их, а также зеленый лук и добавьте в суп. Варите еще 5 минут.
Посолите и поперчите по вкусу. Выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой.
Напомним, мы писали рецепт классического зеленого борща со щавелем.