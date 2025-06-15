Как заставить РФ прекратить войну: Портников назвал формулу

Виталий Портников / © ТСН.ua

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Россию к мирным переговорам может склонить только экономическое, социальное и демографическое истощение.

Об этом сказал украинский журналист Виталий Портников в разговоре с Ольгой Айвазовской.

Он подчеркнул, что пока мы не знаем истинное состояние российской экономики.

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«У нас нет ответа на вопросы будущего. Как должно выглядеть истощение Российской Федерации, что в ней хотя бы появились определенные проблемы, которые заставили бы руководство РФ прекратить воевать. Ну мы можем предложить еще одну формулу: когда затратность усилий не приводит к ожидаемым результатам достаточно долго. Условно говоря, когда ты бьешься лбом в стену», — говорит Портников.

В то же время он признает, что это слабое ожидание.

«Что, если годами в войне России против Украины будет тратиться большое количество ресурсов: человеческих, экономических, будут уничтожаться российские объекты — военные и энергетические, а реальных возможностей по захвату новых территорий и по дефрегментации, по дестабилизации самой Украинской государственности не будет происходить, а может на определенном этапе возникнуть желание не то, чтобы сделать паузу, а просто прекратить этот цикл, чтобы понять, как действовать эффективнее», — рассуждает аналитик.

Портников предполагает, что тогда может открыться путь к более реальной формуле: короткий мир в долгой войне,

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или менее реален, но более желателен: долгий мир в короткой войне»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован как РФ, так и Украиной, потому что, мол, нужно достичь мирного соглашения.