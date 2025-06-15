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"Один раз в неделю, максимум - два": Лукашенко объявил жесткие ограничения для белорусов
Белорусский диктатор призвал сограждан меньше есть картофеля, чтобы не вредить фигуре.
На фоне возникшего в Беларуси дефицита картофеля, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко рекомендовал гражданам сократить потребление этого продукта.
Заявление белорусского диктатора цитирует государственное агентство БелТА.
"Один раз в неделю, два - максимум, да и то запеченную, пюре", - сказал он.
Лукашенко добавил, что чрезмерное увлечение картофелем грозит набором лишнего веса, а предложенная им диета благоприятно скажется на фигуре.
"Если мы будем есть картошку, как пишем в тиктоках, то худенькими не будем", - сказал белорусский лидер, который давно имеет проблемы из-за своей тучности.
Причины дефицита этого национального продукта Лукашенко объяснил тем, что белорусские сельхозпроизводители начали продавать картофель в Россию, где он стоит в два-три раза дороже.
"Кто-то хочет заработать - крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж", - отметил он.
Ранее в июне Лукашенко заявлял, что дефицит картофеля в Беларуси был создан искусственно - в результате некоего заговора против руководства республики со стороны "определенных людей", чьи имена он не назвал.
Картофель начал исчезать с прилавков магазинов в Беларуси еще в феврале, однако Лукашенко признал проблему только 8 мая. Он заявил, что фермеры якобы перестали поставлять продукцию на внутренний рынок из-за низких закупочных цен и переориентировались на Россию, где также фиксировался дефицит.
С 27 мая Беларусь сняла запрет на импорт картофеля из стран Евросоюза, что стало частью антикризисных мер.
Напомним, ранее Александр Лукашенко предложил поставить в Минске памятник председателю КНР Си Цзиньпину