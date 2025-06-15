ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
2 хв

Вчені дізнались, яка звичка допоможе уникнути хронічного болю в спині

Виявилось, що щоденні прогулянки знижують ризик болю в попереку на 23%.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лікар

Лікар / © Pixabay

Регулярна ходьба здатна зменшити ризик розвитку хронічного болю в попереку майже на чверть. Про це йдеться у масштабному дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open.

Про це пише CNN.

Біль у попереку — одна з найпоширеніших причин інвалідності у світі. За оцінками ВООЗ, до 2050 року кількість людей, що страждають від дискомфорту в нижній частині спини, може зрости до 843 мільйонів. Водночас профілактика цього типу болю досі залишається маловивченою як у науці, так і в медичній практиці.

Нове дослідження змінює підхід до цього питання, демонструючи, що фізична активність, зокрема звичайна щоденна ходьба, може стати простим і доступним способом профілактики.

Вчені дослідили понад 11 тисяч людей віком від 20 років. Учасники носили спеціальні акселерометри, які відстежували їхню фізичну активність протягом тижня у період з 2017 по 2019 роки. Пізніше — з 2021 до 2023 року — цих самих людей опитували про наявність болю в спині.

Результати виявилися промовистими: ті, хто більше ходив щодня, значно рідше повідомляли про хронічний біль у попереку. Зокрема, 100 хвилин ходьби на день знижували ймовірність розвитку болю на 23%. Найбільшу користь принесла помірна та швидка хода, а не повільна.

«Це відкриття важливе, адже ходьба — це проста, дешева та доступна форма активності, яку можна впровадити майже одразу», — зазначив провідний автор дослідження Райан Гаддадж з Норвезького університету науки і технологій.

Однак дослідники зауважують, що дані збирали лише протягом одного тижня, тож вони не відображають поведінку людей у довгостроковій перспективі. Крім того, дослідження має обсерваційний характер — воно не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку.

Попри це, науковиця Наташа Покові з Університету Маккуорі (Австралія) підкреслює: будь-яка активність краща, ніж її відсутність.

«Почніть з коротких прогулянок, інтегруйте ходьбу у щоденний ритм життя, поступово збільшуйте її тривалість. Корисно буде робити це з другом або близькою людиною — так легше підтримати мотивацію», — радить дослідниця.

Раніше вчені вже виявили, що швидка ходьба може знижувати ризик порушень серцевого ритму. Нове ж дослідження лише підтверджує користь цього простого виду активності — тепер і для здоров’я спини.

Нагадаємо, лікар-невролог Роман Квасніцький розповів, що саме може викликати біль у спині та коли не можна зволікати зі зверненням до лікаря.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie