Вчені дізнались, яка звичка допоможе уникнути хронічного болю в спині

Лікар / © Pixabay

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Регулярна ходьба здатна зменшити ризик розвитку хронічного болю в попереку майже на чверть. Про це йдеться у масштабному дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open.

Про це пише CNN.

Біль у попереку — одна з найпоширеніших причин інвалідності у світі. За оцінками ВООЗ, до 2050 року кількість людей, що страждають від дискомфорту в нижній частині спини, може зрости до 843 мільйонів. Водночас профілактика цього типу болю досі залишається маловивченою як у науці, так і в медичній практиці.

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Нове дослідження змінює підхід до цього питання, демонструючи, що фізична активність, зокрема звичайна щоденна ходьба, може стати простим і доступним способом профілактики.

Вчені дослідили понад 11 тисяч людей віком від 20 років. Учасники носили спеціальні акселерометри, які відстежували їхню фізичну активність протягом тижня у період з 2017 по 2019 роки. Пізніше — з 2021 до 2023 року — цих самих людей опитували про наявність болю в спині.

Результати виявилися промовистими: ті, хто більше ходив щодня, значно рідше повідомляли про хронічний біль у попереку. Зокрема, 100 хвилин ходьби на день знижували ймовірність розвитку болю на 23%. Найбільшу користь принесла помірна та швидка хода, а не повільна.

«Це відкриття важливе, адже ходьба — це проста, дешева та доступна форма активності, яку можна впровадити майже одразу», — зазначив провідний автор дослідження Райан Гаддадж з Норвезького університету науки і технологій.

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Однак дослідники зауважують, що дані збирали лише протягом одного тижня, тож вони не відображають поведінку людей у довгостроковій перспективі. Крім того, дослідження має обсерваційний характер — воно не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку.

Попри це, науковиця Наташа Покові з Університету Маккуорі (Австралія) підкреслює: будь-яка активність краща, ніж її відсутність.

«Почніть з коротких прогулянок, інтегруйте ходьбу у щоденний ритм життя, поступово збільшуйте її тривалість. Корисно буде робити це з другом або близькою людиною — так легше підтримати мотивацію», — радить дослідниця.

Раніше вчені вже виявили, що швидка ходьба може знижувати ризик порушень серцевого ритму. Нове ж дослідження лише підтверджує користь цього простого виду активності — тепер і для здоров’я спини.

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