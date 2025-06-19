Почему саммит НАТО в Гааге не станет провалом, как все боялись – NYT

Саммит НАТО в Гааге не станет провалом. / © Associated Press

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Нынешняя встреча лидеров НАТО, которая состоится 24 июня в Гааге, может оказаться менее драматичной, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Несмотря на тревожные сигналы по поводу роли США в альянсе, есть основания полагать, что катастрофического сценария удастся избежать.

Об этом пишет Майкл О'Хенлон, директор по исследованиям в Программе внешней политики Института Брукингса в колонке The New York Times.

Президент Дональд Трамп, который неоднократно публично критиковал НАТО и ставил под сомнение обязательства по статье V о взаимной обороне, на этот раз, похоже, воздерживается от самых радикальных заявлений. но и оставил простор для более жестких шагов в отношении Кремля, в том числе введения новых санкций.

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Еще одним обнадеживающим сигналом есть постепенная консолидация внутри самого альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что страны-члены соглашаются на новую цель – тратить 3,5% ВВП на оборону как часть более широкой цели в 5% на нужды национальной безопасности. Это существенное смещение от предыдущего стандарта в 2%. Хотя эти обещания еще не гарантируют реального роста обороноспособности, такой шаг сигнализирует о попытке адаптироваться к угрожающим условиям.

Впервые за длительное время у НАТО сохраняется более-менее единство в вопросе противодействия России. На фоне неопределенности относительно дальнейших шагов США Европа все активнее рассматривает сценарии усиления собственных военных возможностей — не только как союзника, но и как игрока, способного действовать автономно в критических ситуациях.

Для Украины эти сигналы имеют ключевое значение. Несмотря на сложные отношения между Трампом и Зеленским, Киев сейчас демонстрирует готовность к компромиссам ради прекращения огня — в отличие от Путина, отвергающего любые уступки. Измененная риторика Белого дома и потенциальная поддержка нового пакета помощи Украине открывают возможности для более жесткого курса Вашингтона по Кремлю.

Ранее издание The Times сообщало, что саммит НАТО в Гааге в следующий вторник проведут "коротким и приятным", чтобы не раздражать Трампа, который не любит длительных встреч и больших документов.

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