Саммит НАТО в Гааге: вспомнят ли Украину в итоговой декларации

Финальное коммюнике саммита НАТО, скорее всего, не будет содержать прямого упоминания Украины / © Associated Press

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По данным источников, Украина, вероятно, не будет упомянута в итоговой декларации предстоящего саммита НАТО , который состоится в Гааге. Вместо этого, ожидается более общая формулировка поддержки партнеров, которые находятся под угрозой.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на анонимные источники.

Заголовочные дискуссии и возможные формулировки

По информации инсайдеров, во время подготовки к саммиту между странами-членами Альянса шли дискуссии по формулированию итогового документа по Украине. Некоторые члены НАТО выступали за более конкретное отражение поддержки Киева в противостоянии российской агрессии, в то время как другие настаивали на более широком подходе, охватывая всех партнеров, сталкивающихся с вызовами безопасности.

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Согласно источникам, сейчас наиболее вероятен вариант, при котором в финальной декларации будет присутствовать общее положение о поддержке партнеров, оказавшихся в зоне риска или противостоящих внешнему давлению. Конкретное упоминание Украины, как частного случая, может быть исключено.

Причины такого решения и потенциальные последствия

Причины такого решения официально не объявляются, однако источники предполагают, что это может быть связано с попыткой сохранить единство среди всех членов Альянса по формулировке, не вызывающей разногласий. Также существует вероятность, что такой подход отражает определенную осторожность в коммуникации с Россией.

Исключение Украины из итоговой декларации даже при наличии общей поддержки партнеров может вызвать беспокойство в Киеве. Конкретное упоминание на уровне саммита НАТО имеет важное политическое значение и является символом поддержки со стороны Альянса.

Окончательное решение о содержании итоговой декларации не принято, и ситуация может измениться до начала саммита в Гааге. Однако, по информации собеседников издания, на данный момент сценарий без прямого упоминания Украины наиболее вероятен.

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Напомним, из-за Дональда Трампа нынешний саммит НАТО в Гааге 24-25 июня снова рискует стать площадкой большой геополитической ссоры . Помимо увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, на саммите этого года будет еще как минимум три дискуссионных темы, которые могут вызвать немало споров между Трампом и союзниками США по Альянсу. Именно поэтому итоговая декларация этого саммита, как ожидается, разместится всего на одной странице и будет выхолощенной.