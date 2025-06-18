Множественное гражданство в Украине: Сибига развенчал главные мифы

Множественное гражданство / © ТСН.ua

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Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве в Украине. Это решение является критически важным для сохранения связей украинцев, живущих за границей, со своим государством. Вокруг этой темы появилось немало мифов и фейков. Их опровергли в Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Развенчание мифов и гарантии безопасности

В течение многих лет тема множественного гражданства была окутана мифами и страхами. К счастью, в процессе подготовки закона учли все опасения и ввели надежные предохранители от рисков.

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Закон четко запрещает множественное гражданство с Россией как государством-агрессором. Также с ее приспешниками и странами, не признающими территориальную целостность и суверенитет Украины. Процедуры приобретения и лишения гражданства остаются в силе и требовательны.

Для госслужащих и судей множественное гражданство и дальше запрещено. Множественное гражданство разрешено только по четко установленным правилам, с определенным перечнем стран и официальной процедурой обретения.

«Множественное гражданство разрешено только по четко установленным правилам: перечень стран, официальная процедура обретения. Не буду перечислять здесь все нормы, просто отмечу, что закон продуман и качественен, а угрозы и риски минимизированы», — отмечает Андрей Сибига.

Ранее сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом закон 11469 г. о введении института множественного гражданства. За его основу проголосовали 243 депутата.

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